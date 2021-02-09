В кошки-мышки с фонариками, промежуточный носитель COVID-19 и обиженный Боррель

В Кремле отреагировали на призыв сторонников Алексея Навального к очередной акции протеста: выйти вечером 14 февраля во дворы домов со включенными фонариками на телефонах. «В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», - предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У правоохранительных органов будут все основания для задержания участников такого флешмоба, указала в эфире НСН адвокат Людмила Айвар. По ее словам, «двор – это общественное место. А выход людей в общественное место с определенной целью может расцениваться как политическая акция».

Всемирная организация здравоохранения отмела несколько версий попадания коронавируса к человеку.

Представители организации на пресс-конференции в китайском Ухане, который считается эпицентром возникновения пандемии COVID-19, доложили предварительные итоги расследования.

Лабораторную версию эксперты ВОЗ отмели сразу как наименее вероятную, рекомендовав отказаться от ее дальнейшего изучения. Как первоисточник вируса по-прежнему рассматривается популяция летучих мышей. Однако версия о прямом заражении человека от летучих мышей также признана маловероятной. Эксперты ВОЗ склоняются к тому, что наиболее реалистичной становится гипотеза о промежуточном носителе коронавируса. Вместе с тем, животное, ставшее источником коронавируса нового типа, еще не установлено. Также не исключен сценарий с распространением вируса по пищевой цепочке. Но и в этом случае механизм заражения остается неясным.

Россия не заинтересована в налаживании отношений с Евросоюзом.

К такому выводу пришел верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, побывавший в конце минувшей недели в Москве с первым за три года визитом. Выступая во вторник на пленарном заседании Европарламента, Боррель заявил о намерении предложить новые санкции против России. По его словам, вопрос о санкциях будет рассматриваться на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится 22 февраля, а также на саммите в марте.

В Европе визит Борреля назвали провальным и, более того, унизительным. Большая группа депутатов Европарламента даже выступила за отставку Борреля. Напомним, прямо во время переговоров Лаврова и Борреля российский МИД объявил персона нон грата дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за их участия в несанкционированных акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

