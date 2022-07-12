В «Коммерсанте» прокомментировали информацию о смене владельца
12 июля 202220:47
Гендиректор издания «Коммерсант» Владимир Желонкин прокомментировал информацию о смене владельца СМИ.
Как он заявил в интервью ТАСС, «нам ничего об этом неизвестно».
Ранее эта информация появилась в телеграм-канале Brief.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru