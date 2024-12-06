В России поспорили о необходимости стандартизации управления детсадами

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее призвал определиться, нужна ли единая воспитательная программа для детский садов. По его словам, единые федеральные программы подготовки по всем предметам для школьного образования уже утверждены, аналогичную общую методику могут разработать и для дошкольных учреждений. Кравцов также призвал обратить внимание на подготовку директоров и воспитателей в детсадах. Шевченко заметила, что дошкольные образовательные учреждения и сегодня работают по определенным стандартам.

«Сумбура сейчас нет, существуют образовательные стандарты. Их придерживаются все, в том числе частные образовательные учреждения, которые работают по лицензии. Теперь мы говорим больше о стандартизации менеджмента и управления садами. К примеру, детские сады, которые являются производственной площадкой нашего комитета, живут по стандарту ISO 9001:2015, это определенный менеджмент. Когда есть определенные правила, но предприятие само определяет, как будет это делать. Грубо говоря, в правилах четко прописывается, что должна вестись работа с родителями. При этом организация сама определяет, как именно работать с родителями исходя из своих ресурсов, педагогов. Думаю, разрабатывать такую методику должно само Министерство просвещения и департаменты образования на местах тоже внесут какие-то правки», - заявила она.

В свою очередь заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил НСН, важно предоставить детским садам выбирать персонализированный подход, который поможет найти подход к каждому ребенку.

«Воспитание, в отличие от обучения, очень индивидуально. Я, например, не поддерживаю единообразие, поскольку дети рождаются разными. Нужно строить воспитательную работу, исходя из конкретных детей, их особенностей и состояния здоровья. Это не сумбур, а возможность ставить в центре работы ребенка. Другое дело, что страна большая. Где-то все может быть сделано достаточно топорно, без учета возрастных особенностей. Какие-то ориентиры нужны, но требовать их безукоснительного исполнения, на мой взгляд, ошибка. Полагаю, Кравцов имел в виду именно определение общих ориентиров, а не общих обязательных программ для всех», - пояснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею распространить «Разговоры о важном» и на дошкольные учреждения для детей с пяти лет. В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что эксперты прорабатывают целесообразность введения подобного курса в детских садах, программа будет сформирована с учетом особенностей детей дошкольного возраста, напоминает «Радиоточка НСН».

