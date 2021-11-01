В колонии под Калугой пресекли деятельность экстремистской организации

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пресекли деятельность экстремистской ячейки в исправительной колонии №3 в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФСБ разгромила ячейку праворадикалов в Бурятии

ФСИН совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) установила, что один из заключенных, занимающий высшее положение в преступной иерархии, создал в колонии ячейку запрещенной организации и вовлек в нее других осужденных. Члены группировки пропагандировали принятые в криминальной среде традиции, не выполняли законных требований администрации ИК-3, доставляли в исправительное учреждение запрещенные предметы и угрожали другим заключенным, пишет Газета.ру.

Собранные ФСИН материалы переданы в следственные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Калужская ОбластьФСБФСИН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры