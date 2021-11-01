В колонии под Калугой пресекли деятельность экстремистской организации
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пресекли деятельность экстремистской ячейки в исправительной колонии №3 в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ФСИН совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) установила, что один из заключенных, занимающий высшее положение в преступной иерархии, создал в колонии ячейку запрещенной организации и вовлек в нее других осужденных. Члены группировки пропагандировали принятые в криминальной среде традиции, не выполняли законных требований администрации ИК-3, доставляли в исправительное учреждение запрещенные предметы и угрожали другим заключенным, пишет Газета.ру.
Собранные ФСИН материалы переданы в следственные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает телеканал «360».
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