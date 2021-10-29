ФСБ разгромила ячейку праворадикалов в Бурятии

Как отметили в силовом ведомстве, группировка планировала «акции прямого действия» против власти и приезжих.

По данным ФСБ, в сообщество активно втягивали молодежь, в том числе из учебных заведений Бурятии. Экстремисты распространяли среди молодых людей праворадикальную идеологию.

Организаторы ячейки задержаны, против них возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем.

