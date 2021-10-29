ФСБ разгромила ячейку праворадикалов в Бурятии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) разгромила в Бурятии экстремистское сообщество праворадикалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как отметили в силовом ведомстве, группировка планировала «акции прямого действия» против власти и приезжих.
По данным ФСБ, в сообщество активно втягивали молодежь, в том числе из учебных заведений Бурятии. Экстремисты распространяли среди молодых людей праворадикальную идеологию.
Организаторы ячейки задержаны, против них возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru