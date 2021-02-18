В коллекторе Зеленогорска нашли тело младенца
Тело младенца обнаружено в красноярском городе Зеленогорск, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МВД.
По данным полиции, труп обнаружен в канализационном коллекторе. При этом в правоохранительных органах не уточнили обстоятельств происшествия. По данному факту проверку ведет региональный главк СК.
Несколько дней назад следователи возбудили уголовное дело после обнаружения мертвого младенца на мусоросортировочном заводе города Тобольска.
Правоохранители сейчас устанавливают личность матери мертвого младенца, а также обстоятельства и причины его гибели.
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