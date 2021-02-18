В коллекторе Зеленогорска нашли тело младенца

Тело младенца обнаружено в красноярском городе Зеленогорск, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МВД.

По данным полиции, труп обнаружен в канализационном коллекторе. При этом в правоохранительных органах не уточнили обстоятельств происшествия. По данному факту проверку ведет региональный главк СК.

Тело младенца обнаружено в комплексе по переработке отходов в Подмосковье

Несколько дней назад следователи возбудили уголовное дело после обнаружения мертвого младенца на мусоросортировочном заводе города Тобольска.

Правоохранители сейчас устанавливают личность матери мертвого младенца, а также обстоятельства и причины его гибели.

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Фото: arh.sledcom.ru
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