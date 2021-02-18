В коллекторе Зеленогорска нашли тело младенца

До 33 российских кредитных организаций в течение могут потерять лицензию В Финляндии обнаружен новый штамм COVID-19 Названы лучшие российские регионы для жизни Янукович назвал виновных в ситуации с Донбассом и Крымом Синоптики прогнозируют небольшое потепление в европейской части России в конце недели