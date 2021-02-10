Тело младенца обнаружено в комплексе по переработке отходов в Подмосковье
10 февраля 202122:16
Тело младенца обнаружили в комплексе по переработке отходов в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.
По данному инциденту проходит проверка. Будут выявлены детали произошедшего, установлены причины смерти младенца. По предварительным данным, тело было найдено на территории комплекса по переработке отходов.
За ходом проверки будут следить в областной прокуратуре.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru