В колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей
В столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных бюджетных мест для выпускников 9-х классов школ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, это поможет примерно в 1,5 раза увеличить число выпускников 9-х классов, поступающих на бюджетные места в колледжи. Кроме того будет удовлетворен спрос школьников на получение перспективных и востребованных профессий, а также восполнен дефицит квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере города.
С 2023 года в столице система среднего профобразования модернизируется, меняются его содержание и инфраструктура, добавил градоначальник. Он сообщил, что до конца нынешнего года будет обновлено больше 230 и создано порядка 90 новых учебных мастерских и лабораторий.
В сентябре в индустриальном парке «Руднево» откроется площадка для обучения больше тысячи студентов колледжей по промышленным специальностям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru