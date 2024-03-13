В колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

В столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных бюджетных мест для выпускников 9-х классов школ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, это поможет примерно в 1,5 раза увеличить число выпускников 9-х классов, поступающих на бюджетные места в колледжи. Кроме того будет удовлетворен спрос школьников на получение перспективных и востребованных профессий, а также восполнен дефицит квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере города.