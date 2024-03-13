В колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

В столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных бюджетных мест для выпускников 9-х классов школ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, это поможет примерно в 1,5 раза увеличить число выпускников 9-х классов, поступающих на бюджетные места в колледжи. Кроме того будет удовлетворен спрос школьников на получение перспективных и востребованных профессий, а также восполнен дефицит квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере города.

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С 2023 года в столице система среднего профобразования модернизируется, меняются его содержание и инфраструктура, добавил градоначальник. Он сообщил, что до конца нынешнего года будет обновлено больше 230 и создано порядка 90 новых учебных мастерских и лабораторий.

В сентябре в индустриальном парке «Руднево» откроется площадка для обучения больше тысячи студентов колледжей по промышленным специальностям.



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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
ТЕГИ:ОбразованиеМосква

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