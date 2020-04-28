«Болото будет гнить». Профсоюз предложил дополнить кодекс этики полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения для сотрудников органов внутренних дел, который предписывает им проявлять вежливость в присутствии женщин и детей, при обыске не допускать небрежного отношения к вещам граждан. Полицейским также рекомендуется соблюдать культуру речи, объясняться грамотно, контролируя эмоциональное состояние, воздерживаться от подарков во время проверок. Проект документа опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Предложенная версия кодекса дополнительно ограничит активность полицейских в Сети. В пятой главе документа, в частности, говорится, что размещенная сотрудником в интернете информация не должна содержать высказываний и оценок в отношении госорганов, должностных лиц, общественных организаций, если это не входит в должностные обязанности. Кроме того, говорится, что сотруднику «не рекомендуется» размещать в соцсетях информацию, «которая может вызвать негативную реакцию в обществе», а также материалы, наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН обратил особое внимание именно на эти требования.

«МВД этими двумя пунктами хочет убрать весь негатив, который там есть. И получается, что это болото будет гнить. Если из своей комнаты не выметать мусор, то в итоге сгниёт всё хозяйство. Получается, что сотрудникам таким образом фактически закрывают доступ в соцсети. Все эти «Одноклассники», другие соцсети — все, кто там сообщает негативную информацию, они уже все по IP вычислены, они все на карандаше — их всех знают. Поэтому если кто-то там разместит негатив про органы внутренних дел, его вычислят в две секунды и уволят», - отметил Пашкин.