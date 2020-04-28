«Болото будет гнить». Профсоюз предложил дополнить кодекс этики полицейских
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН обратил внимание на пункты нового документа, «не рекомендующие» полицейским размещать в соцсетях «негатив».
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения для сотрудников органов внутренних дел, который предписывает им проявлять вежливость в присутствии женщин и детей, при обыске не допускать небрежного отношения к вещам граждан. Полицейским также рекомендуется соблюдать культуру речи, объясняться грамотно, контролируя эмоциональное состояние, воздерживаться от подарков во время проверок. Проект документа опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Предложенная версия кодекса дополнительно ограничит активность полицейских в Сети. В пятой главе документа, в частности, говорится, что размещенная сотрудником в интернете информация не должна содержать высказываний и оценок в отношении госорганов, должностных лиц, общественных организаций, если это не входит в должностные обязанности. Кроме того, говорится, что сотруднику «не рекомендуется» размещать в соцсетях информацию, «которая может вызвать негативную реакцию в обществе», а также материалы, наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН обратил особое внимание именно на эти требования.
«МВД этими двумя пунктами хочет убрать весь негатив, который там есть. И получается, что это болото будет гнить. Если из своей комнаты не выметать мусор, то в итоге сгниёт всё хозяйство. Получается, что сотрудникам таким образом фактически закрывают доступ в соцсети. Все эти «Одноклассники», другие соцсети — все, кто там сообщает негативную информацию, они уже все по IP вычислены, они все на карандаше — их всех знают. Поэтому если кто-то там разместит негатив про органы внутренних дел, его вычислят в две секунды и уволят», - отметил Пашкин.
Вместе с тем, по мнению главы Московского профсоюза полиции, оба пункта можно было бы дополнить — указать, что они касаются вынесших сор из избы сотрудников, не указавших свою реальную фамилию, личные данные, не предоставивших документальных подтверждений описываемым фактам.
«Например, если сотрудник скажет, что начальник к нему пристаёт, пытается изнасиловать подчинённую, это что — наносит ущерб деловой репутации органов внутренних дел? Нет! Это конкретному начальнику наносит ущерб, которого нужно за это увольнять или сажать. Поэтому я бы добавил: если он свои данные не оставляет. Если этот сотрудник обратится в профсоюз, будучи его членом, мы эти данные совершенно спокойно можем официально направить в МВД или прокуратуру, и там их рассмотрят.
Это ведь может быть и фейк — специальная дискредитация органов внутренних дел, что происходит довольно часто. А если есть подтверждения, в том числе аудио и видео, то тогда можно написать в соответствующие органы. Чего бояться-то? Так что палка о двух концах. Да, люди будут молчать, но прорываться это всё равно где-то будет. Думаю, люди как-то найдут выход. Всё это перейдёт в регулируемое законом русло», - подытожил Пашкин.
Ранее в правительстве подготовили законопроект, наделяющий полицейских правом вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома. Глава Московского профсоюза полиции тогда выступил за то, чтобы полицейских также наделили правом стрелять по водителям преследуемых автомобилей.
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