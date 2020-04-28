Полицейских хотят обязать общаться без мата и эмоций

Министерство внутренних дел разработало кодекс поведения для полицейских. Об этом сообщает РИА Новости.

Индульгенция на полицейский произвол

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предлагает обязать сотрудников правоохранительных органов "соблюдать культуру речи", объясняться грамотно и без нравоучений, контролируя эмоциональное состояние. Кодекс также предусматривает доброжелательное отношение и уважение к гражданам.

Кроме того, во время проверок полицейским предписывается воздерживаться от подарков и "недопустимых знаков внимания".



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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Полиция
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