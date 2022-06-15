В Клинцах Брянской области ввели режим ЧС после обстрелов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Клинцах Брянской области после обстрела села Займище. Об этом говорится в распоряжении на сайте администрации города Клинцы.

СМИ сообщили о взрыве в Брянской области близ границы с Украиной

Согласно документу, в частности, создается комиссия по определению ущерба. Также в распоряжении указаны границы зоны действия ЧС, которые проходят в пределах улиц Белорусской и Калинина села Займище.

Ранее из-за обстрела со стороны Украины села Займище было повреждено несколько зданий, четыре человека пострадали.

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:Брянская ОбластьРоссия
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