В Клинцах Брянской области ввели режим ЧС после обстрелов

Согласно документу, в частности, создается комиссия по определению ущерба. Также в распоряжении указаны границы зоны действия ЧС, которые проходят в пределах улиц Белорусской и Калинина села Займище.

Ранее из-за обстрела со стороны Украины села Займище было повреждено несколько зданий, четыре человека пострадали.

