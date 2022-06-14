СМИ сообщили о взрыве в Брянской области близ границы с Украиной

Взрыв произошел в городе Клинцы Брянской области, сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным Telegram-канала «Подслушано Клинцы», после пролета вертолета прогремел взрыв, начался пожар на территории военной части.

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«Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса. <...> У большинства повылетали окна», — сообщается в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадала женщина, пишет РИА ФАН.

Кроме того, сообщалось об отключении электро- и водоснабжения в ряде районов города, в некоторых из них коммуникации восстановили к 09:13 мск.

Официальных комментариев от властей и правоохранительных органов пока нет.

Город Клинцы расположен в 50 километрах от границы с Украиной, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: depositphotos.com
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