СМИ сообщили о взрыве в Брянской области близ границы с Украиной
Взрыв произошел в городе Клинцы Брянской области, сообщают очевидцы в соцсетях.
По данным Telegram-канала «Подслушано Клинцы», после пролета вертолета прогремел взрыв, начался пожар на территории военной части.
«Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса. <...> У большинства повылетали окна», — сообщается в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадала женщина, пишет РИА ФАН.
Кроме того, сообщалось об отключении электро- и водоснабжения в ряде районов города, в некоторых из них коммуникации восстановили к 09:13 мск.
Официальных комментариев от властей и правоохранительных органов пока нет.
Город Клинцы расположен в 50 километрах от границы с Украиной, отмечает телеканал «360».
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