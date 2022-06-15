Курский губернатор сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» со стороны Украины
Пункт пропуска «Крупец» в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Пограничники подавили нападение ответным огнем. В результате обстрела никто не пострадал, пишет RT.
Накануне со стороны Украины было обстреляно село Займище в Брянской области, напоминает «Свободная пресса». Было повреждено несколько зданий, четыре человека пострадали.
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