Курский губернатор сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» со стороны Украины

«Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пограничники подавили нападение ответным огнем. В результате обстрела никто не пострадал, пишет RT.

Накануне со стороны Украины было обстреляно село Займище в Брянской области, напоминает «Свободная пресса». Было повреждено несколько зданий, четыре человека пострадали.

