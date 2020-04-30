В клинику Коммунарки поступили ещё 70 пациентов
Ещё 70 человек за минувшие сутки были помещены на лечение в инфекционный стационар посёлка Коммунарка в Новой Москве. Всего там сейчас находятся свыше 500 пациентов, проинформировал главный врач больницы Денис Проценко, который ранее сам перенёс COVID-19.
Как уточнил главврач в соцсетях, на лечении состоят 540 человек. Диагноз воспаление лёгких поставлен 532 (98%). Инфицирование коронавирусом подтверждено у 337 пациентов (62%).
Как отмечает RT, ранее Проценко рассказал, что сейчас в стационары поступают больше пациентов с COVID-19, чем выписываются по выздоровлении.
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