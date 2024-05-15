В клинике Хайдарова считают, что задержанных хирургов арестуют

Представитель клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Владимир Слащев выразил мнение, что у правоохранителей не было оснований для задержания заведующего хирургическим отделением и врача-хирурга по уголовному делу о смерти продюсера Петра Гаврилова.

Протеже Киркорова готовится к операции у Хайдарова
«Скорее всего, следствие будет заявлять ходатайство на самую строгую меру пресечения, потому что дело приобретает серьезный общественный резонанс показательного характера, я бы так смело сказал. Поэтому, скорее всего, будет выходить самая жесткая мера пресечения, но любая защита всегда сопротивляется», - заявил Слащев «Газете.Ru».

Он назвал «безосновательной» мерой возможный арест врачей.

Ранее столичный СК предъявил обвинение врачам клиники пластической хирургии, отмечает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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