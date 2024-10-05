В Китае зафиксировали новую вспышку смертельной болезни

В Китае зафиксировали вспышку смертельной болезни, в результате которой уже скончались четыре человека, передает South China Morning Post.

«Летальность до 90%»: Вирус Марбург грозит новой мировой пандемией

Анализы 91 жителя Гонконга дали положительный результат на очень опасный штамм стрептококка группы B. Заражение произошло при контакте с пресноводной рыбой, которая продавалась на местном рынке.

Инфекция проявляется сепсисом и абсцессом суставов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила серьезные опасения по поводу высокой вероятности появления новой пандемии на планете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КитайБолезнь

Горячие новости

Все новости

партнеры