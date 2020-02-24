В Китае разработали вакцину от коронавируса
Китайские власти заявили о том, что в стране создана вакцина от коронавируса COVID-19. По предварительным данным, она показала свою эффективность, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэя. Об этом пишет «Интерфакс».
По словам дипломата, созданное лекарство - хлорохина фосфат – десятки лет использовалось в борьбе с малярией. Теперь оно показало эффективность как средство против коронавируса. Несмотря на обнадеживающие результаты лечения, вакцину будут перепроверять и дорабатывать, отметил дипломат.
Ранее в КНР заявляли также об эффективности в лечении коронавируса российского противовирусного препарата «Арбидол» с действующим веществом умифенавир.
Напомним, выспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР на 24 февраля, жертвами осложнений, вызванных вирусом, стали 2592 человека. Более 64 тысяч человек были инфицированы, почти 17 тысяч человек выздоровели.
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