В Китае разработали вакцину от коронавируса

Китайские власти заявили о том, что в стране создана вакцина от коронавируса COVID-19. По предварительным данным, она показала свою эффективность, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэя. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам дипломата, созданное лекарство - хлорохина фосфат – десятки лет использовалось в борьбе с малярией. Теперь оно показало эффективность как средство против коронавируса. Несмотря на обнадеживающие результаты лечения, вакцину будут перепроверять и дорабатывать, отметил дипломат.