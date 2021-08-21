В Китае обратили внимание на букет Путина для Меркель
По мнению журналистов китайского издания Sohu, традиция российского президента Владимира Путина дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях, может рассказать о его характере.
Этот жест говорит о российском лидере как твердом и вежливом человеке, которому «присуща романтика».
«Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – говорится в публикации.
Накануне состоялся последний визит Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ в Москву. Переговоры с Владимиром Путиным состоялись в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом диалога российский лидер вручил Меркель букет в бело-розовых тонах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru