В Китае обратили внимание на букет Путина для Меркель

По мнению журналистов китайского издания Sohu, традиция российского президента Владимира Путина дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях, может рассказать о его характере.

«Букет раздора». За вежливостью Путина к Меркель усмотрели раздражение

Этот жест говорит о российском лидере как твердом и вежливом человеке, которому «присуща романтика».

«Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – говорится в публикации.

Накануне состоялся последний визит Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ в Москву. Переговоры с Владимиром Путиным состоялись в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом диалога российский лидер вручил Меркель букет в бело-розовых тонах.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ЦветыВладимир ПутинАнгела Меркель
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