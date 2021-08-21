В Китае обратили внимание на букет Путина для Меркель

Этот жест говорит о российском лидере как твердом и вежливом человеке, которому «присуща романтика».

«Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – говорится в публикации.

Накануне состоялся последний визит Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ в Москву. Переговоры с Владимиром Путиным состоялись в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом диалога российский лидер вручил Меркель букет в бело-розовых тонах.

