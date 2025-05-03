В Китае при крушении вертолета погиб человек
Вертолет потерпел крушение в городе Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом пишет Xinhua.
По данным агентства, воздушное судно Robinson R44 II разбилось 2 мая около 17:00 (12:00 мск). У вертолета, готовившегося идти на посадку, на высоте 10 м возникла ситуация, из-за которой машина внезапно ударилась о землю.
В результате ЧП погиб один человек, четверо получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает.
Ранее в американском Джерси-Сити разбился туристический вертолет Bell 206, погибли шесть человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru