В Китае при крушении вертолета погиб человек

Вертолет потерпел крушение в городе Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом пишет Xinhua.

По данным агентства, воздушное судно Robinson R44 II разбилось 2 мая около 17:00 (12:00 мск). У вертолета, готовившегося идти на посадку, на высоте 10 м возникла ситуация, из-за которой машина внезапно ударилась о землю.

В результате ЧП погиб один человек, четверо получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Ранее в американском Джерси-Сити разбился туристический вертолет Bell 206, погибли шесть человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

