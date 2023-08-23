В Кисловодске выписали первый в РФ штраф за езду на электросамокате

По его словам, сотрудники ГИБДД в ходе совместного рейда с представителями городской администрации, оштрафовали двоих гостей курорта «за езду на электросамокате в зоне действия запрещающего знака».

«Менее двух недель назад установили знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности на Курортном бульваре... Оштрафованные гости курорта, по их словам, знаки не заметили», - сообщил Моисеев.

Он добавил, что ходьба по Кисловодску является необходимым дополнением к природным лечебным факторам, а хаотичное передвижение СИМ представляет неудобство и даже опасность.

Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион стал первым в стране, где ввели штрафы за плевки в общественном месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

