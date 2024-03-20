В Кисловодске инвалида-колясочника приковали к дереву

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения на одной из улиц Кисловодска инвалида-колясочника, прикованного к дереву цепью. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Ставропольскому краю.

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Подробности инцидента не раскрываются. Возбуждено уголовное дело по статье 127 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы).

«Ход и результат расследования уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее следователи в Норильске возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в отношении 50-летнего таксиста, который отказался везти в больницу инвалида, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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