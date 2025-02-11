В Кировской области мужчина получил срок за нацистские татуировки

В Кировской области в колонию отправили мужчину, который демонстрировал нацистские татуировки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

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В ведомстве указали, что 36-летний уроженец республики Коми, ранее получивший за татуировки административное наказание, был признан виновным по уголовной статье о пропаганде нацизма.

«Виновном суд назначил наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - уточняется в сообщении.

Ранее Петербургский Василеостровский суд зарегистрировал протокол о пропаганде нацизма в отношении музея «Эрарта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеКировская ОбластьНацизм

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