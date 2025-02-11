В Кировской области мужчина получил срок за нацистские татуировки
В Кировской области в колонию отправили мужчину, который демонстрировал нацистские татуировки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
В ведомстве указали, что 36-летний уроженец республики Коми, ранее получивший за татуировки административное наказание, был признан виновным по уголовной статье о пропаганде нацизма.
«Виновном суд назначил наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - уточняется в сообщении.
Ранее Петербургский Василеостровский суд зарегистрировал протокол о пропаганде нацизма в отношении музея «Эрарта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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