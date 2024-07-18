В Кировской области хотят установить налоговый вычет на развитие связи
Губернатор Кировской области Александр Соколов внес в региональный парламент законопроект, который предлагает введение налогового вычета для развития связи в регионе, сообщила пресс-служба правительства области.
Инициатива главы региона направлена на то, чтобы компании, занимающиеся развитием сотовой связи и интернет-инфраструктуры, могли получать вычет в размере 90% от первоначальной стоимости инвестиций при уплате налога на прибыль. Основная цель законопроекта заключается в обеспечении надежной связи в малых населенных пунктах и на автодорогах.
Соколов подчеркнул, что для того чтобы молодежь оставалась в поселках и работала там, необходимо иметь хорошую связь. Он отметил, что это не должна быть не только возможность «дозвониться», но и способность передавать видеофайлы по интернету за секунду.
Организациям Кировской области, занимающимся беспроводными технологиями связи, планируется предоставить налоговые вычеты. Законопроект уже согласован с федеральной налоговой службой региона и будет рассмотрен на заседании областного парламента 24 июля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru