В Кировской области хотят установить налоговый вычет на развитие связи

Соколов подчеркнул, что для того чтобы молодежь оставалась в поселках и работала там, необходимо иметь хорошую связь. Он отметил, что это не должна быть не только возможность «дозвониться», но и способность передавать видеофайлы по интернету за секунду.

Организациям Кировской области, занимающимся беспроводными технологиями связи, планируется предоставить налоговые вычеты. Законопроект уже согласован с федеральной налоговой службой региона и будет рассмотрен на заседании областного парламента 24 июля, передает «Радиоточка НСН».