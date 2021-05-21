Получить налоговый вычет теперь можно в упрощенном порядке

В России с 21 мая упрощено получение налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке в упрощенном порядке, сообщает РИА Новости.

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Это же коснется и операций, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. Чтобы оформить вычет, следует завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. При этом заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы не придется.

Кроме того, сократятся с четырех до полутора месяцев и сроки получения вычетов.

Тем временем, Центробанк России предлагает ограничить получение налоговых вычетов при инвестировании в рамках индивидуального инвестиционного счета, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, предложено давать вычет только по вложениям в российские финансовые инструменты.

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ФОТО: pxhere.com
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