Получить налоговый вычет теперь можно в упрощенном порядке
В России с 21 мая упрощено получение налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке в упрощенном порядке, сообщает РИА Новости.
Это же коснется и операций, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. Чтобы оформить вычет, следует завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. При этом заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы не придется.
Кроме того, сократятся с четырех до полутора месяцев и сроки получения вычетов.
Тем временем, Центробанк России предлагает ограничить получение налоговых вычетов при инвестировании в рамках индивидуального инвестиционного счета, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, предложено давать вычет только по вложениям в российские финансовые инструменты.
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