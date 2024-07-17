В Киргизии задержали племянника президента Жапарова

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал племянника президента республики Садыра Жапарова Улана Жапарова, сообщил «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на решение Первомайского районного суда Бишкека.

В Испании начались обыски в доме родного брата премьер-министра Педро Санчеса

В материале уточняется, что внесенное ГКНБ ходатайство об аресте было удовлетворено. Жапаров заключен под стражу до 19 августа, его обвиняют в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере. Мужчина обещал передать кому-то должность полномочного представителя президента в одной из областей, за что получил взятку в размере более $100 тысяч. Обещание он так и не выполнил.

Ранее он уже задерживался правоохранительными органами. В июне 2023 года его обвинили в денежных махинациях, связанных с таможней. Через четыре месяца он был отпущен под домашний арест, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоВзяткаКиргизия

Горячие новости

Все новости

партнеры