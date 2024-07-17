В Киргизии задержали племянника президента Жапарова
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал племянника президента республики Садыра Жапарова Улана Жапарова, сообщил «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на решение Первомайского районного суда Бишкека.
В материале уточняется, что внесенное ГКНБ ходатайство об аресте было удовлетворено. Жапаров заключен под стражу до 19 августа, его обвиняют в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере. Мужчина обещал передать кому-то должность полномочного представителя президента в одной из областей, за что получил взятку в размере более $100 тысяч. Обещание он так и не выполнил.
Ранее он уже задерживался правоохранительными органами. В июне 2023 года его обвинили в денежных махинациях, связанных с таможней. Через четыре месяца он был отпущен под домашний арест, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семейная пара погибла после удара ВСУ по автомобилю в Белгородской области
- Путин: к дефициту электроэнергии в ряде регионов РФ привел майнинг криптовалют
- В Киргизии задержали племянника президента Жапарова
- На Бали посоветовали туристам не ездить на скутерах в бикини и бюстгальтерах
- Кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек
- Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан еще 35 стран Европы
- Минобороны сообщило о возвращении из плена 95 российских военных
- СМИ: В Москве задержали экс-главу департамента культуры Кибовского
- Путин заявил о необходимости перейти к широкому внедрению цифрового рубля
- Вирусолог заявил, что новый препарат от ВИЧ не победит СПИД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru