В Испании начались обыски в доме родного брата премьер-министра Педро Санчеса

Как отмечается, ещё в июне суд Бадахоса начал следственное производство в отношении родственника главы испанского правительства.

Следствие началось после жалобы синдиката «Чистые руки». По сведением организации, брат премьера получал зарплату из госбюджета, не посещая рабочего места, а также он проживал в Португалии, чтобы избежать уплаты налогов в Испании. Сотрудники синдиката инициировали расследование и в отношение супруги премьер-министра Бегоньи Гомес по подозрению в коррупции.

Ранее суд Мадрида одобрил начало расследования в отношении жены премьера Испании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



