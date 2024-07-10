В Испании начались обыски в доме родного брата премьер-министра Педро Санчеса
В Испании Гражданская гвардия проводит обыски по делу Давида Санчеса - родного брата премьер-министра Испании Педро Санчеса. Мужчину заподозрили в растрате, служебном злоупотреблении и использовании личных связей, сообщила телерадиокомпания RTVE.
Как отмечается, ещё в июне суд Бадахоса начал следственное производство в отношении родственника главы испанского правительства.
Следствие началось после жалобы синдиката «Чистые руки». По сведением организации, брат премьера получал зарплату из госбюджета, не посещая рабочего места, а также он проживал в Португалии, чтобы избежать уплаты налогов в Испании. Сотрудники синдиката инициировали расследование и в отношение супруги премьер-министра Бегоньи Гомес по подозрению в коррупции.
Ранее суд Мадрида одобрил начало расследования в отношении жены премьера Испании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru