В Киргизии предупредили о вербовке через соцсети для совершения терактов в РФ
Граждан Киргизии пытаются вербовать через социальные сети для совершения терактов в России. Об этом заявили в министерстве труда, соцобеспечения и миграции республики.
«Вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам», — указали в ведомстве.
Отмечается, что злоумышленники пытаются вербовать в том числе несовершеннолетних, уязвимых людей, тех, кто находится в депрессии или испытывает какие-либо трудности. Киргизские власти призвали население не поддаваться на провокации, не устраиваться на работу через соцсети и не принимать участия в различных акциях.
Между тем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинский Центр информационно-психологических операций запускает в Telegram рассылки, в которых призывает подростков совершать теракты в России, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru