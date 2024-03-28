В Киргизии предупредили о вербовке через соцсети для совершения терактов в РФ

«Вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам», — указали в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники пытаются вербовать в том числе несовершеннолетних, уязвимых людей, тех, кто находится в депрессии или испытывает какие-либо трудности. Киргизские власти призвали население не поддаваться на провокации, не устраиваться на работу через соцсети и не принимать участия в различных акциях.

Между тем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинский Центр информационно-психологических операций запускает в Telegram рассылки, в которых призывает подростков совершать теракты в России, пишет Ura.ru.

