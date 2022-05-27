В Киргизии и Туркмении временно ограничили трансляцию ряда российских каналов

«По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК. По данной причине временно недоступна трансляция телеканалов "Россия Культура", "Россия 24" и "Звезда"», — отмечает компания.

Кроме того, в Туркменистане стали недоступны «по независящим причинам» недоступны российские каналы «Россия 1» и «Звезда». Вещание других телеканалов из РФ продолжается в обычном режиме.

