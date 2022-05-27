В Киргизии и Туркмении временно ограничили трансляцию ряда российских каналов

Ряд российских телеканалов временно заблокировали в Киргизии из-за отключения вещания на международных спутниках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную телекоммуникационную компанию «Акнет».

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«По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК. По данной причине временно недоступна трансляция телеканалов "Россия Культура", "Россия 24" и "Звезда"», — отмечает компания.

Кроме того, в Туркменистане стали недоступны «по независящим причинам» недоступны российские каналы «Россия 1» и «Звезда». Вещание других телеканалов из РФ продолжается в обычном режиме.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
ТЕГИ:ТуркменияКиргизияТелеканалы
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