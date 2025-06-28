В Киргизии 950 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы на горном озере
Почти тысячу человек эвакуировали из-за прорыва дамбы на горном озере в Чуйской области Киргизии. Об этом заявило МЧС республики.
По данным ведомства, около 17:31 (14:31 мск) объем воды в высокогорном озере «Такыр-Тор» в Иссык-Атинском районе достиг почти 450-500 тысяч кубометров, прорвало дамбу и возникло наводнение.
«Оперативная группа Управления МЧС по Чуйской области совместно с эвакуационной комиссией... района эвакуировала 950 человек», - говорится в заявлении.
Из-за прорыва дамбы был разрушен мост между двумя селами, движение по участку дороги перекрыли. К ликвидации последствий ЧП привлекли специалистов из близлежащих районов. Эвакуированных жителей вывезли в два соседних населенных пункта, они размещены в школах, мечетях, домах культуры, доме-интернате.
Ранее в городе Сусуман Магаданской области река вышла из берегов и подтопила больницу. Лечебный корпус не пострадал, необходимости эвакуировать пациентов не было.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru