В кинотеатре «Октябрь» из-за возгорания эвакуировали зрителей

В Москве зрители кинотеатра «Октябрь» были эвакуированы из-за возгорания. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Как отмечает агентство, инцидент произошел во время премьеры картины «Лед 2».

Возгорание произошло из-за короткого замыкания в одном из залов. Оно было ликвидировано до приезда пожарных.

Ранее сообщалось о пожаре в московском хостеле, в результате которого погиб человек.

