В кинотеатре «Октябрь» из-за возгорания эвакуировали зрителей
10 февраля 202023:59
В Москве зрители кинотеатра «Октябрь» были эвакуированы из-за возгорания. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Как отмечает агентство, инцидент произошел во время премьеры картины «Лед 2».
Возгорание произошло из-за короткого замыкания в одном из залов. Оно было ликвидировано до приезда пожарных.
Ранее сообщалось о пожаре в московском хостеле, в результате которого погиб человек.
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