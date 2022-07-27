«Нон-Стоп Продакшн»: Заменить зарубежную технику для съемки кино в России нечем

По словам глава компании Сергея Мелькумова, крайний раз советскую технику на съемочной площадке он видел «году в 1989-м». Он отметил, что в настоящее время техника в основном из Англии, Японии и США.



Как считает Мелькумов, российское производство можно наладить, однако это обойдется в крупную сумму и займет много лет.

Ранее кинорежиссер Карен Шахназаров предрек остановку кинопроизводства в России.

