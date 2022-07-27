«Нон-Стоп Продакшн»: Заменить зарубежную технику для съемки кино в России нечем

В кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» заявили, что российских аналогов железа и софта для кинопроизводства нет.

Шнейдеров: Авторское российское кино пользуется популярностью на Западе

По словам глава компании Сергея Мелькумова, крайний раз советскую технику на съемочной площадке он видел «году в 1989-м». Он отметил, что в настоящее время техника в основном из Англии, Японии и США.

Как считает Мелькумов, российское производство можно наладить, однако это обойдется в крупную сумму и займет много лет.

Ранее кинорежиссер Карен Шахназаров предрек остановку кинопроизводства в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Кино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры