Шнейдеров: Авторское российское кино пользуется популярностью на Западе

 Кинокритик отметил, что некоторые отечественные фильмы собирают больше денег во Франции, чем в России. 

Российские авторские картины привлекают западного зрителя, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

«Хорошее российское кино всегда хорошо принималось на Западе. Фильмы Звягинцева во Франции собирали больше денег, чем в России. Русские фильмы до сих пор попадают на международные кинофестивали. Запад смотрит на качество. Российское кино делится на две группы: авторское и коммерческое. Коммерческое русское кино Запад всерьез никогда не воспринимал и не воспримет. Потому что такие фильмы как «Холоп» в Америке выходят два в неделю, для них это неудивительно», - отметил он.

Индийские и китайские кинофильмы не приносят прибыли российским кинотеатрам, заявил ранее генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.

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