В Киеве задержан организатор аналога «Бессмертного полка»

Сообщается, что Бережная была задержана в тот момент, когда организатор направлялась к месту проведения акции. Отмечается, что арест был связан с тем, что у общественницы была обнаружена георгиевская лента. Она признана на Украине атрибутом запрещенной в стране советской символики. Уточняется, что женщину доставили в отделение полиции.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал в эфире НСН, как в мире относятся к российской акции «Бессмертный полк».

