Общество

В Киеве задержан организатор аналога «Бессмертного полка»

9 мая13:30

Полиция Киева сегодня, 9 мая задержала организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто» Елену Бережную. Мероприятие является аналогом «Бессмертного полка», уточняют Известия.

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Сообщается, что Бережная была задержана в тот момент, когда организатор направлялась к месту проведения акции. Отмечается, что арест был связан с тем, что у общественницы была обнаружена георгиевская лента. Она признана на Украине атрибутом запрещенной в стране советской символики. Уточняется, что женщину доставили в отделение полиции.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал в эфире НСН, как в мире относятся к российской акции «Бессмертный полк».

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ТЕГИ:Бессмертный ПолкДень ПобедыВеликая Отечественная Война

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