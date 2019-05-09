В Киеве задержан организатор аналога «Бессмертного полка»
Полиция Киева сегодня, 9 мая задержала организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто» Елену Бережную. Мероприятие является аналогом «Бессмертного полка», уточняют Известия.
Сообщается, что Бережная была задержана в тот момент, когда организатор направлялась к месту проведения акции. Отмечается, что арест был связан с тем, что у общественницы была обнаружена георгиевская лента. Она признана на Украине атрибутом запрещенной в стране советской символики. Уточняется, что женщину доставили в отделение полиции.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал в эфире НСН, как в мире относятся к российской акции «Бессмертный полк».
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