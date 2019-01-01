Мариничев рассказал, что общего у интернета и Солнца
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Мурманской области объявлен трехдневный траур
В Мурманской области объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево» . В результате катастрофы погиб 41 человек. Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту накануне днем.
Дмитрий Мариничев: «Это, конечно же, одна из самых печальных новостей, которые мы с вами получали за достаточно продолжительное время. Рано винить самих себя, расписываться в собственной некомпетентности, неспособности создать самолет, который будет надежным. Я хочу, чтобы мы все извлекли из этой трагедии урок. А еще сейчас хочется просто помолчать, порадоваться за тех, кто сумел спастись и помолиться за тех, кто так и не смог выбраться из горящего самолета», - отметил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН.
Почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Около половины всех жителей России — 48% — не представляют свою жизнь без интернета. Таковы данные опроса ВЦИОМ. На вопрос, изменится что-либо в жизни каждого из них, если вдруг интернет отключат, 24% заверили, что в их жизни ничего не изменится.
Дмитрий Мариничев: Как человек технологичный, из этой сферы, могу сказать, что все в нашей жизни изменится, если интернет вдруг отключится. Ну, например, наша страна сейчас переходит на цифровое ТВ-вещание. А, вы знаете, это – интернет. Так что если сеть отключить, то телевизор в вашем доме работать уже не будет. И телефонных звонков тоже не будет. Не только по сотовому, но и на домашний телефон, ведь аналоговой связи у нас тоже не осталось. Интернет в наши дни – это почти то же самое, что восход или закат солнца. А что с нами будет, если солнце вдруг не взойдет? Можно, конечно, сказать: «Ничего не будет, мне и ночью хорошо!». На самом деле мир изменится. Он уже не будет прежним. Поэтому интернет – это технология, которая является базовой для нас с вами. А его отключение уже слишком проблематично для нашего сложно устроенного общества. Так что, давайте не будем отключать интернет», - призвал он в беседе с НСН.
В акции «Бессмертный полк» впервые приняли жители Аляски
В акции «Бессмертный полк» впервые приняли жители Аляски. В Анкоридже в шествии приняли порядка 80-100 человек, причем, в одной колонне вместе с русскоязычными шли и англоязычные американцы.
Дмитрий Мариничев: «Лично мне акция «Бессмертный полк» очень нравится. Быть может, потому, что она родом из моего детства. Я родился в небольшом городке Богородицк Тульской области. Там 9 мая практически все жители собирались и шли дружными колоннами по улицам города и доходили за город до «кургана». Это – место боевой славы. Многие, кстати, уже тогда несли фотографии своих родственников, это было частью традиции. И сейчас мне очень нравится, что в нашей стране каждый год организуют глобальные шествия, и весь мир это подхватывает. На мой взгляд, это замечательно», - заявил Дмитрий Мариничев НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.