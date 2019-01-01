Мариничев рассказал, что общего у интернета и Солнца

Дмитрий Мариничев: Как человек технологичный, из этой сферы, могу сказать, что все в нашей жизни изменится, если интернет вдруг отключится. Ну, например, наша страна сейчас переходит на цифровое ТВ-вещание. А, вы знаете, это – интернет. Так что если сеть отключить, то телевизор в вашем доме работать уже не будет. И телефонных звонков тоже не будет. Не только по сотовому, но и на домашний телефон, ведь аналоговой связи у нас тоже не осталось. Интернет в наши дни – это почти то же самое, что восход или закат солнца. А что с нами будет, если солнце вдруг не взойдет? Можно, конечно, сказать: «Ничего не будет, мне и ночью хорошо!». На самом деле мир изменится. Он уже не будет прежним. Поэтому интернет – это технология, которая является базовой для нас с вами. А его отключение уже слишком проблематично для нашего сложно устроенного общества. Так что, давайте не будем отключать интернет», - призвал он в беседе с НСН.

