Ущерб от нападения радикалов на офис Зеленского оценили в 2 млн гривен

Ущерб от нападения националистов на здание офиса президента Владимира Зеленского в Киеве оценили в 2 млн гривен (около 5,3 миллиона рублей). Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-службы украинского президента.

В заявлении говорится, что после нападения радикалов стены здания в копоти, повсюду запах гари.

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«Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — отмечают в пресс-службе.

Подчеркивается, что затраты на ремонт и реконструкцию могут существенно возрасти, потому что первые этажи здания были построены еще в XIX веке.

Напомним, накануне радикалы облили краской главный вход в администрацию Зеленского, в двух дверях разбили стекла. Здание забросали фаерами и петардами. Националисты требовали освобождения бывшего главы одесской ячейки организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Сергея Стерненко. В акции участвовали около трех тысяч человек. По факту нападения на офис Зеленского возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХулиганствоВладимир ЗеленскийУкраинаРадикалы
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