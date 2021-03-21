Ущерб от нападения радикалов на офис Зеленского оценили в 2 млн гривен
Ущерб от нападения националистов на здание офиса президента Владимира Зеленского в Киеве оценили в 2 млн гривен (около 5,3 миллиона рублей). Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-службы украинского президента.
В заявлении говорится, что после нападения радикалов стены здания в копоти, повсюду запах гари.
«Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — отмечают в пресс-службе.
Подчеркивается, что затраты на ремонт и реконструкцию могут существенно возрасти, потому что первые этажи здания были построены еще в XIX веке.
Напомним, накануне радикалы облили краской главный вход в администрацию Зеленского, в двух дверях разбили стекла. Здание забросали фаерами и петардами. Националисты требовали освобождения бывшего главы одесской ячейки организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Сергея Стерненко. В акции участвовали около трех тысяч человек. По факту нападения на офис Зеленского возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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