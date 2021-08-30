В Киеве арестованы участники митинга перед офисом Зеленского

Оба фигуранта - Олег Довбыш и Дмитрий Кухарку - проведут два месяца под стражей. Как пишет агентство, им грозит до семи лет лишения свободы.

Потасовка между националистами, в частности представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело), и полицией произошла 14 августа у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, жгли шины и бросали брусчатку.





