В Киеве арестованы участники митинга перед офисом Зеленского

Два человека арестованы в Киеве за хулиганство в ходе митингов в августе текущего года у офиса украинского президента Владимира Зеленского. Такое решение принял суд, передает РИА Новости.

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Оба фигуранта - Олег Довбыш и Дмитрий Кухарку - проведут два месяца под стражей. Как пишет агентство, им грозит до семи лет лишения свободы.

Потасовка между националистами, в частности представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело), и полицией произошла 14 августа у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, жгли шины и бросали брусчатку.



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ФОТО: pixabay.com
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