В КГБ Белоруссии рассказали, могут ли возобновиться протесты в республике

Попытки извне дестабилизировать ситуацию в Белоруссии могут быть предприняты весной, однако вряд ли они будут успешными. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

Глава КГБ отметил, что внутриполитическая обстановка в стране стабильна.

«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — цитирует Тертеля ТАСС.

По словам главы КГБ, спецслужбы не видят предпосылок для возобновления акций протеста.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе после президентских выборов. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент республики Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе своего кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего главы государства вышли на митинги, требуя его отставки.

