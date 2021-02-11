В КГБ Белоруссии рассказали, могут ли возобновиться протесты в республике
Попытки извне дестабилизировать ситуацию в Белоруссии могут быть предприняты весной, однако вряд ли они будут успешными. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.
Глава КГБ отметил, что внутриполитическая обстановка в стране стабильна.
«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — цитирует Тертеля ТАСС.
По словам главы КГБ, спецслужбы не видят предпосылок для возобновления акций протеста.
Массовые протесты в Белоруссии начались в августе после президентских выборов. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент республики Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе своего кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего главы государства вышли на митинги, требуя его отставки.
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