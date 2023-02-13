В каждом шестом онлайн-заказе россиян есть мандарины

За два зимних месяца мандарины попадали в каждый шестой заказ жителей России. В декабре их покупали на 52% чаще, чем в январе, выяснил онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет.

По данным сервиса, в целом с декабря по январь жители страны заказали более 1465 тонн мандаринов, а в пересчете на штуки — это более 1,2 млн мандаринов. Количество заказов этого продукта за два месяца было на 28% больше, чем в такой же период 2021 года.

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Чаще всего жители России выбирают цитрусовые из Марокко — на них приходится каждый восьмой заказ с этими фруктами. На втором месте – мандарины из Турции, на третьем — из Абхазии. В пятерку покупаемых также входят фрукты из Аргентины и Китая.

Лидерами по заказам на мандарины стали Москва и Московская область (более 480 тонн), далее идут Санкт-Петербург (105) и Новосибирск (37).

Средняя стоимость мандаринов в России составляет 224 рубля за 1 кг.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МагазиныФрукты
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