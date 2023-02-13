В каждом шестом онлайн-заказе россиян есть мандарины
За два зимних месяца мандарины попадали в каждый шестой заказ жителей России. В декабре их покупали на 52% чаще, чем в январе, выяснил онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет.
По данным сервиса, в целом с декабря по январь жители страны заказали более 1465 тонн мандаринов, а в пересчете на штуки — это более 1,2 млн мандаринов. Количество заказов этого продукта за два месяца было на 28% больше, чем в такой же период 2021 года.
Чаще всего жители России выбирают цитрусовые из Марокко — на них приходится каждый восьмой заказ с этими фруктами. На втором месте – мандарины из Турции, на третьем — из Абхазии. В пятерку покупаемых также входят фрукты из Аргентины и Китая.
Лидерами по заказам на мандарины стали Москва и Московская область (более 480 тонн), далее идут Санкт-Петербург (105) и Новосибирск (37).
Средняя стоимость мандаринов в России составляет 224 рубля за 1 кг.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- В Кремле сообщили, что безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков
- ВЦИОМ: больше половины россиян верят центральному телевидению
- В МИД Австрии призвали выдавать визы попавшим под санкции российским политикам
- Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть РФ не стал новацией
- Песков: Данных о второй волне частичной мобилизации нет
- МИД Китая: Аэростаты США более 10 раз вторгались в воздушное пространство КНР
- Кадыров: Российская армия дойдет до Киева, если прикажут
- СМИ: Ефремов больше не просит заменить тюрьму на принудительные работы
- Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один
- На Украине заявили, что Дания передала Киеву 19 гаубиц CAESAR
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru