«Бананы, лук и помидоры»: Что заказывают студенты московских вузов
Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет проанализировал заказы в общежития московских вузов и узнал, что учащиеся университетов столицы зачастую делают выбор в пользу здоровой пищи.
Отмечается, что топ-7 популярных продуктов среди столичных студентов на 100% состоит из овощей и фруктов. По данным аналитиков, большим спросом у учащихся пользуются бананы, они находятся в каждом пятом заказе. На втором месте располагаются репчатый лук и помидоры, на них приходится 10% от всех заказов продуктов. Замыкают тройку лидеров мандарины.
Кроме того, в топе самых популярных продуктов находятся огурцы, апельсины и морковь. При этом летом студенты дополнительно заказывают яблоки, картофель и киви. А зимой хлеб, сметану и молоко. Указывается, что в январе 2023 года в списке любимых продуктов учащихся появились соленый арахис (5%) и куриное филе (4%).
Так, чаще всех доставку продуктов заказывают студенты из МГУ, МИФИ и РАНХиГСа. По данным аналитиков СберМаркета, пик заказов студентов выпадает на зиму. Таким образом, в среднем на этот период приходится 34% от общего числа доставок. При этом весной спрос на продукты превышает осенний почти на 70%. А летом, по сравнению с зимним периодом, количество заказов снижается почти в два раза и составляет 13% от всех доставок за год. Указывается, что летняя статистика может быть связана с отъездом студентов из общежитий в свои города.
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