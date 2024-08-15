В Казани закрыли кафе, где отравились шесть человек

В Казани закрыто кафе, где специалисты Роспотребнадзора обнаружили продукты, зараженные кишечной палочкой и сальмонеллой, пишет «Российская газета».

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Там также были выявлены факты нарушения санитарных требований. Проверка кафе была проведена после того, как шесть человек отравились едой в этом учреждении общепита.

«Переносчиками сальмонеллеза оказались четверо сотрудников кафе», - отметили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время кафе опечатано, а на его владельца наложен административный штраф.

Ранее в санатории Кузбасса 25 детей обратились к врачам с признаками отравления, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафОтравлениеКафеРоспотребнадзор

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