В Казани закрыли кафе, где отравились шесть человек

Там также были выявлены факты нарушения санитарных требований. Проверка кафе была проведена после того, как шесть человек отравились едой в этом учреждении общепита.

«Переносчиками сальмонеллеза оказались четверо сотрудников кафе», - отметили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время кафе опечатано, а на его владельца наложен административный штраф.

Ранее в санатории Кузбасса 25 детей обратились к врачам с признаками отравления, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

