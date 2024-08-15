В Казани закрыли кафе, где отравились шесть человек
В Казани закрыто кафе, где специалисты Роспотребнадзора обнаружили продукты, зараженные кишечной палочкой и сальмонеллой, пишет «Российская газета».
Там также были выявлены факты нарушения санитарных требований. Проверка кафе была проведена после того, как шесть человек отравились едой в этом учреждении общепита.
«Переносчиками сальмонеллеза оказались четверо сотрудников кафе», - отметили в Роспотребнадзоре.
В настоящее время кафе опечатано, а на его владельца наложен административный штраф.
Ранее в санатории Кузбасса 25 детей обратились к врачам с признаками отравления, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru