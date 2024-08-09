Более 30 сотрудников Черкизовского мясокомбината госпитализированы в Москве

Все госпитализированные обедали в столовой Черкизовского мясокомбината. Поставщиком продуктов в неё было ООО «СС Ресторанс энд кафе». В ходе эпидемического расследования сотрудники службы взяли на исследование пробы продуктов, воды, сырья, выявили нарушения в хранении и маркировке продукции.

«Было изъято 793 кг пищевой продукции: на полуфабрикатах и на готовых блюдах не указан срок хранения; обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также пищевые продукты без маркировки», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее массовое отравление детей произошло в палаточном лагере в Вологодской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

