Более 30 сотрудников Черкизовского мясокомбината госпитализированы в Москве
В инфекционные отделения столичных больниц за три дня поступил 31 пациент с острой кишечной инфекцией, сообщили в Роспотребнадзоре.
Все госпитализированные обедали в столовой Черкизовского мясокомбината. Поставщиком продуктов в неё было ООО «СС Ресторанс энд кафе». В ходе эпидемического расследования сотрудники службы взяли на исследование пробы продуктов, воды, сырья, выявили нарушения в хранении и маркировке продукции.
«Было изъято 793 кг пищевой продукции: на полуфабрикатах и на готовых блюдах не указан срок хранения; обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также пищевые продукты без маркировки», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ранее массовое отравление детей произошло в палаточном лагере в Вологодской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru