Мальчику, пострадавшему от нападения хаски, провели операцию в РДКБ

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве провели очередную операцию девятилетнему Валентину Королеву, пострадавшему от нападения собак в сочинском СНТ «Авиатор». Об этом сообщает РИА Новости.

Операция, продолжавшаяся всего час, прошла успешно. Как сообщил отец мальчика, врачи удалили часть ткани, которая плохо приживалась и причиняла боль, заменив ее на новую.

В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак

По словам Валентина Королева-старшего, его сын чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции. Он также отметил, что ребенок продолжает учебу удаленно и настроен позитивно.

Нападение произошло в конце февраля, когда две собаки породы хаски, сорвавшись с цепи, набросились на мальчика. Ребенка с тяжелыми ранами лица доставили в больницу, а позже перевезли в Краснодар и Москву для дальнейшего лечения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:СобакиОперацияВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры