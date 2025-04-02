Мальчику, пострадавшему от нападения хаски, провели операцию в РДКБ

По словам Валентина Королева-старшего, его сын чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции. Он также отметил, что ребенок продолжает учебу удаленно и настроен позитивно.

Нападение произошло в конце февраля, когда две собаки породы хаски, сорвавшись с цепи, набросились на мальчика. Ребенка с тяжелыми ранами лица доставили в больницу, а позже перевезли в Краснодар и Москву для дальнейшего лечения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, передает «Радиоточка НСН».

