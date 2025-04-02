Мальчику, пострадавшему от нападения хаски, провели операцию в РДКБ
Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве провели очередную операцию девятилетнему Валентину Королеву, пострадавшему от нападения собак в сочинском СНТ «Авиатор». Об этом сообщает РИА Новости.
Операция, продолжавшаяся всего час, прошла успешно. Как сообщил отец мальчика, врачи удалили часть ткани, которая плохо приживалась и причиняла боль, заменив ее на новую.
По словам Валентина Королева-старшего, его сын чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции. Он также отметил, что ребенок продолжает учебу удаленно и настроен позитивно.
Нападение произошло в конце февраля, когда две собаки породы хаски, сорвавшись с цепи, набросились на мальчика. Ребенка с тяжелыми ранами лица доставили в больницу, а позже перевезли в Краснодар и Москву для дальнейшего лечения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru