Общество

В Казани стартовал семинар российских омбудсменов

17 мая14:07

Семинар уполномоченных по правам человека начался в Казани 17 мая. Отмечается, что мероприятие посвящено рассмотрению обращений граждан.

Участники семинара пройдут ряд кейсов, в которых будет задание рассмотреть жалобу, найти к ней релевантный нормативно-правовой материал, актуальную судебную жалобу и разработать правовой алгоритм действий.

В СПЧ осудили авторов клипа ФСИН с заламыванием рук заключённому

Добавим, семинар впервые проходит в рамках недавно созданного Научно-образовательного центра по правам человека. Инициативу создания центра поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему «Защита трудовых прав граждан». В нём приняла участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также омбудсмены их 76 регионов страны. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:КазаньОмбудсмен

партнеры