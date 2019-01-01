В Казани стартовал семинар российских омбудсменов

Добавим, семинар впервые проходит в рамках недавно созданного Научно-образовательного центра по правам человека. Инициативу создания центра поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему «Защита трудовых прав граждан». В нём приняла участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также омбудсмены их 76 регионов страны.

