В Казани стартовал семинар российских омбудсменов
Семинар уполномоченных по правам человека начался в Казани 17 мая. Отмечается, что мероприятие посвящено рассмотрению обращений граждан.
Участники семинара пройдут ряд кейсов, в которых будет задание рассмотреть жалобу, найти к ней релевантный нормативно-правовой материал, актуальную судебную жалобу и разработать правовой алгоритм действий.
Добавим, семинар впервые проходит в рамках недавно созданного Научно-образовательного центра по правам человека. Инициативу создания центра поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Ранее в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему «Защита трудовых прав граждан». В нём приняла участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также омбудсмены их 76 регионов страны.
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