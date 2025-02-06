В Казани построят крупнейший в Европе центр водных видов спорта
Мэр Казани Ильсур Метшин объявил международный архитектурный конкурс на создание крупнейшего в Европе Центра экстремальных водных видов спорта. Об этом градоначальник сообщил на форуме «Казаныш».
Техническое задание для конкурсантов будет разработано специалистами Института развития города Казань при участии представителей активных сообществ, бизнеса и горожан.
Проект станет ключевой частью водно-туристического кластера на полуострове Локомотив, который планируется создать к 2030 году в рамках программы «Казань – город на воде».
Всего в черте города планируется создание 17 крупных объектов речной инфраструктуры: городской яхт-клуб, 11 городских марин, судостроительный кластер, детско-юношеский Центр водной культуры с парусной школой и другие.
В конкурсе примут участие российские и зарубежные архитекторы, а итоги подведут до конца 2025 года.
Форум «Казаныш.Единство разнообразия» проходит в Казани с 6 по 8 февраля. На форуме выступят более 300 экспертов в области архитектуры и градостроительства из России, Китая, Южной Африки, Японии, Саудовской Аравии, Бразилии, Индонезии, Индии, Египта, ОАЭ, Малайзии, Ирана, Таиланда и других стран.
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