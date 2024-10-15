В Казани опровергли запрет на езду на старых автомобилях во время саммита БРИКС

Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что сотрудников нескольких предприятий и студентов попросили не ездить по Казани на «старых и ржавых машинах», чтобы не портить облик столицы Татарстана.

«Насколько я знаю, никакого запрета на передвижение на старых машинах и мотоциклах нет. У нас таких запретов нет», — сказал Казанцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин запустил на АвтоВАЗе серийное производство бизнес-седанов Lada Aura, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».