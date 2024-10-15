В Казани опровергли запрет на езду на старых автомобилях во время саммита БРИКС
Информация о якобы запрете на использование старых автомобилей во время проведения в Казани саммита БРИКС не соответствует действительности. Как пишет «Подъём», об этом заявил глава информационно-аналитического управления мэрии города Владимир Казанцев.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что сотрудников нескольких предприятий и студентов попросили не ездить по Казани на «старых и ржавых машинах», чтобы не портить облик столицы Татарстана.
«Насколько я знаю, никакого запрета на передвижение на старых машинах и мотоциклах нет. У нас таких запретов нет», — сказал Казанцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин запустил на АвтоВАЗе серийное производство бизнес-седанов Lada Aura, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казани опровергли запрет на езду на старых автомобилях во время саммита БРИКС
- Литва намерена разорвать договор с Россией о торговом судоходстве
- Мурашко: Для продолжительности жизни в 78 лет в РФ нужны антиалкогольные меры
- РКН: Оснований для разблокировки Discord в РФ по-прежнему нет
- Офис Зеленского: США давят на Украину для снижения возраста мобилизации до 18 лет
- СМИ: Василия Ливанова выписали из больницы
- Росавиация аннулировала сертификаты авиакомпании «Витязь-Аэро»
- ВСУ попытались совершить ракетную атаку в Курской области
- Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на северо-востоке Москвы
- «Реал» удалил Мбаппе с рекламного поста в соцсетях из-за дела об изнасиловании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru