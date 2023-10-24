В Казани определен победитель хакатона Tender Hack
В Казани прошел очередной хакатон серии Tender Hack, в этот раз участники работали над созданием системы автоматического отслеживания и регистрации ошибок пользователей на Портале поставщиков, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«За призовой фонд турнира боролись 118 разработчиков в составе 31 команды из Казани, Самары, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Иннополиса, Екатеринбурга, Тольятти, Салавата, Москвы и Нижнего Новгорода. Средний возраст участников соревнований – 22 года», – отметил он.
Представить свои идеи могли и студенты вузов, и опытные специалисты. Победителя выбирала отборочная комиссия после финальной защиты пяти проектов. Призовой фонд в 500 тысяч рублей достался команде Inn.Team из Иннополиса. На втором месте – команда из Екатеринбурга, третье место за казанским коллективом.
Следующий хакатон серии запланирован на 17–19 ноября, он пройдет в Нижнем Новгороде, где участники займутся разработкой прототипа системы рейтингования поставщиков.
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