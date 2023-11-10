В Казани аферист заставил пенсионерок продать единственное жилье

В 2019 году подрабатывавший в такси мужчина познакомился с двумя пенсионерками и вошел к ним в доверие, предложив помощь по дому. Аферист убедил женщин продать единственную квартиру на проспекте Ямашева.

Сумма сделки составила 2,9 миллиона рублей. Мошенник забрал полученные средства и распорядился ими по своему усмотрению. Пенсионерок он переселил на дачу в Зеленодольском районе.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов предложил запретить закладывать единственное жилье, передает «Радиоточка НСН».

