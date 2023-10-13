Юрист Соловьев: Мошенники под видом ФСБ пытаются отнять квартиры у россиян
Опасный способ телефонного мошенничества набирает популярность, при нем злоумышленники подбирают потенциальную жертву среди пожилых граждан РФ. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». При этом злоумышленники говорят, что в качестве обеспечения указана квартира жертвы. Чтобы сохранить жилье, указал Соловьев, предлагают временно оформить его на «сотрудника ФСБ».
«Жертву обрабатывает целая бригада», - сказал юрист в разговоре с агентством «Прайм».
По словам Соловьева, мошенники представляются сотрудниками ФСБ, следователями и даже операторами с портала Госуслуги.
Ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН рассказал о незащищенности пользователей Госуслуг, подавляющее большинство из которых игнорирует двухфакторную аутентификацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru