Юрист Соловьев: Мошенники под видом ФСБ пытаются отнять квартиры у россиян

Опасный способ телефонного мошенничества набирает популярность, при нем злоумышленники подбирают потенциальную жертву среди пожилых граждан РФ. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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По его словам, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». При этом злоумышленники говорят, что в качестве обеспечения указана квартира жертвы. Чтобы сохранить жилье, указал Соловьев, предлагают временно оформить его на «сотрудника ФСБ».

«Жертву обрабатывает целая бригада», - сказал юрист в разговоре с агентством «Прайм».

По словам Соловьева, мошенники представляются сотрудниками ФСБ, следователями и даже операторами с портала Госуслуги.

Ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН рассказал о незащищенности пользователей Госуслуг, подавляющее большинство из которых игнорирует двухфакторную аутентификацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
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