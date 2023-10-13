Юрист Соловьев: Мошенники под видом ФСБ пытаются отнять квартиры у россиян

По его словам, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». При этом злоумышленники говорят, что в качестве обеспечения указана квартира жертвы. Чтобы сохранить жилье, указал Соловьев, предлагают временно оформить его на «сотрудника ФСБ».

«Жертву обрабатывает целая бригада», - сказал юрист в разговоре с агентством «Прайм».

По словам Соловьева, мошенники представляются сотрудниками ФСБ, следователями и даже операторами с портала Госуслуги.

Ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН рассказал о незащищенности пользователей Госуслуг, подавляющее большинство из которых игнорирует двухфакторную аутентификацию, передает «Радиоточка НСН».

