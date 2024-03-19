В Казани 40 человек заболели сальмонеллезом

Это произошло после обеда в столовой. В результате 40 человек госпитализированы. Они 15 марта питались в столовой предприятия.

Сальмонелла лабораторно обнаружена у 17 человек, остальные анализы еще выполняются.

Обнаружены грубые нарушения санитарных требований.

Ранее в Приморском крае более 50 человек отравились в бургерной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

