В Казани 40 человек заболели сальмонеллезом
19 марта 202401:28
В Казани сотрудники предприятия «Нэфис Косметикс» заболели сальмонеллезом, сообщает пресс-службе Роспотребнадзора республики.
Это произошло после обеда в столовой. В результате 40 человек госпитализированы. Они 15 марта питались в столовой предприятия.
Сальмонелла лабораторно обнаружена у 17 человек, остальные анализы еще выполняются.
Обнаружены грубые нарушения санитарных требований.
Ранее в Приморском крае более 50 человек отравились в бургерной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru