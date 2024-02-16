23 школьника отравились токсином под Калининградом

В Калининградской области следователи расследует инцидент с массовым отравлением школьников, сообщает «РЕН ТВ».

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15 февраля к медикам обратились 23 учащихся, шесть из них были госпитализированы. Школьники имели признаки отравления неустановленным токсическим веществом.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится расследование.

Ранее в Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеШкольникиОтравление

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