23 школьника отравились токсином под Калининградом
16 февраля 202401:43
В Калининградской области следователи расследует инцидент с массовым отравлением школьников, сообщает «РЕН ТВ».
15 февраля к медикам обратились 23 учащихся, шесть из них были госпитализированы. Школьники имели признаки отравления неустановленным токсическим веществом.
Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится расследование.
Ранее в Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru